Retrô x Londrina: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série C 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (28), pela 10ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Retrô e Londrina se enfrentam na tarde deste sábado (28), às 17h (de Brasília), na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, pela 10ª rodada da Série C 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol+, no streaming (veja a programação completa aqui).

⁠Somando apenas um ponto nos últimos três jogos, o Retrô vive situação delicada. O time está em 17º lugar, com 8 pontos marcados.

Do outro lado, o Londrina vive situação oposta. Com apenas uma derrota no campeonato, o time paranaense está em quarto lugar, com 16 pontos somados.

Prováveis escalações

Retrô: Fabian Volpi, Bruno Peres, Mendonça, Rayan Ribeiro, Gustavo Salomão, Jonas, Radsley, Fabinho, Mascote, Vágner Love, Luquinhas.

Londrina: Luiz Daniel; Cédric, Caio, Wallace e Maurício; Alison, Lucas Marques e Vitinho; Robson Duarte, Pablo (Edson Cariús) e Iago Teles.

Desfalques

Retrô

Sem desfalques confirmados.

Londrina

Sem desfalques confirmados.

Quando é?