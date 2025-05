Retrô x Guarani: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série C 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (31), pela oitava rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Retrô recebe o Guarani na tarde deste sábado (31), às 17h (de Brasília), no Frasqueirão, em Natal, pela oitava rodada da Série C 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, do Nosso Futebol, do DAZN e do Nosso Futebol+, no streaming (veja a programação completa aqui).

⁠Vindo de derrota, o Retrô despencou na tabela e foi para o 15º lugar, com 7 pontos. O time já vê o Z-4 pelo retrovisor e sabe que precisa reagir no campeonato.

Do outro lado, o Guarani segue em momento delicado. Na 18ª posição com 5 pontos, o Bugre soma apenas uma vitória no campeonato.

Prováveis escalações

Retrô: Fabián Volpi; Eduardo Porto, Rayan, Mendonça e Salomão; Gledson, Iba Ly (Richard Franco) e Radsley; Mike (Júnior Fialho), Maycon Douglas e Mascote.

Guarani: Andrey; Lucas Justen, Raphael Rodrigues, Alan Santos e Emerson Barbosa; Nathan Camargo, Geovane e Caio Mello; Luiz Miguel (Léo Coltro), Rafael Bilu e Deni Júnior.

Desfalques

Retrô

Fabinho e Fernandinho estão no departamento médico.

Guarani

João Victor e Anderson Leite estão no departamento médico.

Quando é?