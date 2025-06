Remo x Paysandu: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (21), pela 13ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Remo e Paysandu fazem clássico paraense na noite deste sábado (21), às 18h30 (de Brasília), no Mangueirão, em Belém, pela 13ª rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

⁠Com a derrota do jogo passado, o Remo foi para o sétimo lugar, com 20 pontos. O Leão quer o triunfo no clássico para tentar encerrar a rodada dentro go G-4.

O Paysandu, por sua vez, vem de vitória, mas segue na lanterna, com 7 pontos. O Papão quer aproveitar o dérbi para engatar um outro triunfo e ganhar forças na luta para deixar o Z-4.

Prováveis escalações

Remo: Ygor Vinhas, Pedro Costa, Alvariño (Rafael Castro), Camutanga, Alan Rodríguez, Régis, Pedro Castro, Giovanni Pavani, Davó, Adaílton e Janderson.

Paysandu: Gabriel Mesquita, Thalisson, Luan Freitas, Novillo, PK, Leandro Vilela, Matheus Vargas, Ronaldo Henrique, Marlon Douglas, Rossi e Jorge Benítez.

Desfalques

Remo

Marcelo Rangel, Klaus, Pedro Rocha, Caio Vinicius e Régis estão no departamento médico, enquanto Reynaldo cumpre suspensão.

Paysandu

Quintana, Bryan, Edilson, Ramon Martinez, Dudu Vieira, Lucca, Maurício Antônio, Delvalle e Edinho estão no departamento médico.

Quando é?