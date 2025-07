Remo x Cuiabá: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (5), pela 15ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Remo encara o Cuiabá na tarde deste sábado (5), às 16h (de Brasília), no Mangueirão, em Belém, pela 15ª rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo da RedeTV, na TV aberta, da ESPN, na TV fechada, do Disney+ e do Desimpedidos, no streaming (veja a programação completa aqui).

⁠Quinto colocado com 23 pontos, o Remo vem de vitória no jogo passado. A equipe paraense quer um novo triunfo para tentar entrar no G-4.

O Cuiabá, por sua vez, também ganhou o jogo passado. O Dourado ocupa o sétimo lugar, com 21 pontos marcados.

Prováveis escalações

Remo: M. Rangel; Marcelinho, Klaus, Reynaldo, Savio; Janderson, Castro, L Martins, P. Rocha; Pavani e Adailton.

Cuiabá: Pasinato; Mateusinho, B. Alves, Empereur, Henrique; L. Mineiro, Celebe; Max, Denilson, D. Lacerda e Safira.

Desfalques

Remo

Sem desfalques confirmados.

Cuiabá

Sem desfalques confirmados.

Quando é?