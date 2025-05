Remo x Amazonas: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (3), pela sexta rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Remo e Amazonas entram em campo na tarde deste sábado (3), às 16h (de Brasília), no Mangueirão, em Belém, pela sexta rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Rede TV, na TV aberta, da ESPN4, na TV fechada, e do Disney+ e do Desimpedidos, no streaming (veja a programação completa aqui).

Vindo de empate no jogo passado, o Remo caiu para o nono lugar, com 9 pontos marcados. Diante de sua torcida, o time quer voltar a vencer para mirar o G-4.

Já o Amazonas também empatou na partida enterior e segue na 19ª posição, com 2 pontos. O time busca a sua primeira vitória na competição.

Prováveis escalações

Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Klaus, Reynaldo e Sávio; Jáderson, Caio Vinícius e Janderson; Pavani, Vizeu e Pedro Rocha.

Amazonas: Renan; Thomás Luciano, Jackson, Fabiano e Alyson; Vásquez, Rafael Tavares e Linares; Rodrigo Varanda, Alex Sandro e Henrique Almeida.

Desfalques

Remo

Maxwell está no departamento médico.

Amazonas

Sem desfalques confirmados.

Quando é?