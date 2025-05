Remo x Volta Redonda: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (24), pela nona rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Remo e Volta Redonda entram em campo na noite deste sábado (24), às 18h (de Brasília), no Mangueirão, pela nona rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

⁠Em terceiro lugar com 16 pontos, o Remo vem de empate. Em casa, o time busca o triunfo para continuar na caça ao líder.

Já o Volta Redonda também ficou na igualdade no jogo passado e é o 17º colocado, com 6 pontos. A equipe carioca precisa vencer para sair do Z-4.

Prováveis escalações

Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Klaus, Reynaldo e Savio; Castro, Pavani, Caio e Alvariño; Adailton e Pedro Rocha.

Volta Redonda: Jean Drosny; Wellington Silva, Gabriel Pinheiro, Gabriel Bahia e Lucas Adell; Pierre, Robinho e Raí; Mirandinha, Vitinho e Bruno Santos.

Desfalques

Remo

Janderson e Jaderson estão no departamento médico, enquanto Régis cumpre suspensão.

Volta Redonda

Sem desfalques confirmados.

Quando é?