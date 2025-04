Onde assistir a Real Madrid x Valencia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Espanhol 2024/25

Equipes se enfrentam neste sábado (5), pela 30ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Real Madrid encara o Valencia na manhã deste sábado (5), às 11h15 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela 30ª rodada da La Liga 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Vice-líder com 63 pontos, o Real Madrid sabe que não pode mais vacilar se quiser continuar brigando pelo título espanhol. Apesar de ter confronto importante no meio da semana pela Champions League, os Merengues devem ir a campo com o que tiver de melhor disponível.

Do outro lado, o Valencia venceu na rodada passada e subiu para o 15º lugar, com 31 pontos marcados. A equipe agora busca um novo triunfo para continuar distante da zona de rebaixamento.

Prováveis escalações

Real Madrid: Lunin; Vazquez, Asencio, Rudiger, F Garcia; Valverde, Tchouameni; Rodrygo, Bellingham, Vinicius; Mbappe.

Valencia: Mamardashvili; Vazquez, Tarrega, Mosquera, Gasiorowski; Guerra, Barrenechea; Perez, Almeida, D Lopez; Sadiq

Desfalques

Real Madrid

Thibaut Courtois, Dani Carvajal e Eder Militão estão no departamento médico.

Valencia

Cristian Rivero e Thierry Correia estão no departamento médico, enquanto Dimitri Foulquier, Jose Gaya e Luis Rioja cumprem suspensão.

Quando é?