Onde assistir a RB Bragantino x Botafogo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (12), pela terceira rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

RB Bragantino e Botafogo entram em campo na tarde deste sábado (12), às 16h (de Brasília), no Nabizão, em Bragança Paulista, pela terceira rodada do Brasileirão. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

O RB Bragantino vai a campo querendo espantar a má fase. Na 15ª posição com 1 ponto, o Massa Bruta não vence há seis jogos.

Com uma vitória e um empate, o Botafogo está na quinta posição, com 4 pontos. O Alvinegro chega mais aliviado para o duelo, após ganhar no meio da semana pela segunda rodada da Copa Libertadores.

No histórico do confronto, as equipes já se enfrentaram 27 vezes, com 12 vitórias do Botafogo, 7 do Bragantino, além de 8 empates.

Prováveis escalações

RB Bragantino: Cleiton, Hurtado, Pedro Henrique, Rodríguez, Juninho Capixaba, Gabriel, Matheus Fernandes, Jhon Jhon, Laquintana, Sasha e Vinicinho.

Botafogo: John, Vitino, Jair, Barboza, Cuiabano, Gregore, Marlon Freitas, Patrick de Paula, Artur, Igor Jesus e Savarino

Desfalques

RB Bragantino

Fabinho, Agustín Sant'Anna, Nathan Mendes e Fernando estão no departamento médico.

Botafogo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?