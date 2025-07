Ponte Preta x Floresta: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série C 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (19), pela 13ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Ponte Preta e Floresta entram em campo na noite deste sábado (19), às 19h30 (de Brasília), no Moisés Lucarelli, pela 13ª rodada da Série C 2025. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, na TV fechada, e do SportyNet+, no streaming (veja a programação completa aqui).

⁠.Após perder o jogo passado, a Ponte Preta viu o líder abrir distância na tabela. A Macaca está na segunda posição, com 23 pontos marcados.

Já o Floresta ganhou a partida anterior e subiu para o sexto lugar, com 19 pontos. O time busca um novo triunfo para permanecer na zona de classificação.

Prováveis escalações

Ponte Preta: Diogo Silva; João Gabriel (Pacheco ou Luiz Felipe), Wanderson, Saimon e Artur; Emerson Santos, Lucas Cândido, Elvis e Serginho (Jonas Toró ou Jean Dias); Éverton Brito e Jeh.

Floresta: Dalton; Mateus Ludke, Júlio Vaz, Vitão, Ícaro e Rafael Furlan; Guilherme Nunes, Guilherme Martinelli e Ruan; Diogo Mourão e Jeam.

Desfalques

Ponte Preta

Maguinho cumpre suspensão.

Floresta

Sem desfalques confirmados.

Quando é?