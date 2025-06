Ponte Preta x ABC: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série C 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (14), pela nona rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Líder, a Ponte Preta encara o ABC na tarde deste sábado (14), às 17h (de Brasília), no Moisés Lucarelli, em Campinas, pela nona rodada da Série C 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, do DAZN, do Nosso Futebol e do Nosso Futebol+, no streaming (veja a programação completa aqui).

⁠Vindo de derrota dentro de casa, a Ponte Preta acendeu o sinal de alerta. Líder com 16 pontos, a Macaca quer evitar um novo tropeço e se manter na ponta da tabela.

Já o ABC vem de empate e caiu para a 15ª posição, com 9 pontos. O Alvinegro sabe que precisa ganhar para continuar fora da zona de rebaixamento.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Ponte Preta: Diogo Silva; Guilherme Pacheco, Sérgio Raphael, Danilo Barcelos; Maguinho, Serginho, Lucas Cândido, Elvis, Everton Sidnei; Jean Dias, Jeh.

ABC: Felipe Garcia; Lucas Mota, Octávio, Bruno Bispo, Wendel; Ian, Anderson Rosa, Bruno Leite; Matheus Martins, Neto, Joãozinho (Wallyson) .

Desfalques

Ponte Preta

Dudu, Wanderson e Artur cumprem suspensão.

ABC

Adeílson está no departamento médico.

Quando é?