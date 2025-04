Onde assistir a Operário-PR x Paysandu ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (19), pela quarta rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Operário-PR recebe o Paysandu na tarde deste sábado (19), às 16h (de Brasília), no Germano Kruger, em Ponta Grossa, pela quarta rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Rede TV, na TV aberta, da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Em 15º lugar com 3 pontos, o Operário-PR vem derrota. O Fantasma terá o apoio de sua torcida para voltar a vencer na competição.

Do outro lado, o Paysandu acumula perdeu todos os jogos que disputou até o momento. O Papão é o 19º colocado, e chega pressionado para o duelo.

Prováveis escalações

Operário-PR: Elias ; Diogo Mateus, Joseph, Allan Godói e Gabriel Feliciano; Jacy (Índio), Neto Paraíba e Boschilia; Alano, Daniel Amorim e Rodrigo Rodrigues.

Paysandu: Matheus Nogueira; Edílson (Bryan Borges), Quintana, Luan Freitas e PK (Reverson); Martínez (Leandro Vilela), Matheus Vargas e Marlon; Borasi, Rossi e Nicolas.

Desfalques

Operário-PR

Sem desfalques confirmados.

Paysandu

Sem desfalques confirmados.

Quando é?