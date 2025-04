Onde assistir a Operário-PR x Goiás ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (12), pela segunda rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Goiás visita o Operário-PR na noite deste sábado (12), às 20h (de Brasília), no Germano Kruger, em Ponta Grossa, pela segunda rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN4, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

O Operário-PR entra m campo buscando a segunda vitória consecutiva na Série B. O Fantasma anunciou as chegadas de Jefferson e Ademilson como reforços no meio da semana.

O Goiás, por sua vez, também iniciou o campeonato com vitória. Agora, o Esmeraldino quer mostrar a sua força fora de casa.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Operário-PR: Elias; Diogo Mateus, Joseph, Allan Godói e Gabriel Feliciano; Fransérgio, Indio (Zuluaga) e Neto Paraíba; Allano, Vinicius e Rodrigo Rodrigues.

Goiás: Tadeu; Willean Lepo, Messias, Lucas Ribeiro e Lucas Lovat; Juninho, Rodrigo Andrade e Marcão; Jajá, Arthur Caíke e Zé Hugo.

Desfalques

Operário-PR

Jacy, Boschilia, Lucas Wingert, Jean Lucas e Kleiton estão no departamento médico.

Goiás

Pedrinho, Esli García e Danielo estão o DM.

Quando é?