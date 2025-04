Onde assistir a Novorizontino x Volta Redonda ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (12), pela segunda rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Novorizontino encara o Volta Redonda na noite deste sábado (12), às 19h (de Brasília), no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, pela segunda rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Em casa, o Novorizontino vai em busca da sua primeira vitória no campeonato, agora sob o comando de Umberto Louzer. O time vem de empate na estreia e é o 11º colocado, com 1 ponto.

Já o Volta Redonda perdeu na estreia e está na 15ª posição. A equipe carioca quer surpreender e somar pontos fora de casa.

Prováveis escalações

Novorizontino: Airton, Rodrigo Soares, César Martins, Patrick, Dantas, Jean Irmer, Luís Oyama, Matheus Frizzo, Léo Tocantins, Robson e Waguininho.

Volta Redonda: Jean, Ynaiã, Bruno Barra, Fabrício, Sánchez, Pierre, Robinho, PK, Mirandinha, Hyuri e Lucas Tocantins.

Desfalques

Novorizontino

Sem desfalques confirmados.

Volta Redonda

MV está no departamento médico.

Quando é?