Novorizontino x América-MG: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (12), pela 16ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Novorizontino enfrenta o América-MG na tarde deste sábado (12), a partir das 16h (de Brasília), no estádio Jorge de Biasi, em Novo Horizonte, pela 16ª rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+ e do Desimpedidos, no streaming (veja a programação completa aqui).

⁠Vindo de empate no jogo passado, o Novorizontino é o terceiro colocado, com 27 pontos marcados. O time do interior paulista volta a contar com Rafael Donato, Patrick Brey e Robson.

Já o América-MG perdeu na rodada anterior e caiu para a 12ª posição, com 20 pontos. O Coelho sabe que precisa reagir na competição se quiser lutar pelo acesso.

Prováveis escalações

Novorizontino: Airton; Dantas (Rafael Donato), César Martins e Patrick; Igor Formiga, Jean Irmer, Luís Oyama (Marlon) e Léo Tocantins (Matheus Frizzo); Bruno José, Léo Natel e Pablo Dyego (Frizzo).

América-MG: Matheus Mendes; Mariano, Ricardo Silva, Lucão e Marlon; Felipe Amaral, Miqueias e Cuan Barros; Fabinho, Figueiredo (Miguelito) e William Bigode.

Desfalques

Novorizonte

Patrick cumpre suspensão.

América-MG

Sem desfalques confirmados.

Quando é?