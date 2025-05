Náutico x Ponte Preta: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série C 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (24), pela sétima rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Náutico recebe a Ponte Preta na tarde deste sábado (24), às 17h (de Brasília), nos Aflitos, em Recife, pela sétima rodada da Série C 2025. A partida terá transmissão ao vivo da TV Band (Norte, Nordeste e Campinas), e do Bandplay, no streaming (para todo o Brasil)g (veja a programação completa aqui).

⁠Vindo de vitória no jogo passado, o Náutico está em décimo lugar, com 8 pontos. O Timbu busca um no triunfo para tentar entrar no G-4.

Do outro lado, a Ponte Preta é a líder do campeonato, com 13 pontos. A Macaca quer vencer mais uma para permanecer na ponta da tabela.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Náutico: Muriel; Arnaldo, Rayan, Carlinhos e Igor; Marco Antônio, Auremir e Marquinhos; Kelvin, Patrick Allan e Bruno Mezenga.

Ponte Preta: Diogo Silva; Maguinho, Wanderson, Emerson Santos e Artur; Lucas Cândido, Éverton Brito, Serginho e Elvis; Jean Dias e Toró

Desfalques

Náutico

Sem desfalques confirmados.

Ponte Preta

Sem desfalques confirmados.

Quando é?