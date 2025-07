Náutico x Floresta: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série C 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (5), pela 11ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Náutico e Floresta entram em campo na tarde deste sábado (5), às 17h (de Brasília), nos Aflitos, em Recife, pela 11ª rodada da Série C 2025. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN e do Nosso Futebol+, no streaming.

⁠Vindo de vitória, o Náutico ganhou posições na tabela. Em sexto lugar, com 15 pontos, o Timbu quer um novo triunfo para permanecer na zona de classificação.

Já o Floresta também ganhou e alcançou a nona posição, com 15 pontos. A equipe sabe que o duelo é direto na busca por uma vaga no G-8.

Prováveis escalações

Náutico: Muriel; Arnaldo, Matheus Silva, Carlinhos e Igor Fernandes; Igor Pereira, Marco Antônio e Patrick Allan; Kelvin, Vinícius e Bruno Mezenga.

Floresta: Dalton; Vitão, Ícaro e Thomás Kayck; Mateus Ludke, Guilherme Martineli, Ruan e Rafael Furlan; Gustavo Ramos, Jeam (Rubens) e Romarinho.

Desfalques

Náutico

Sem desfalques confirmados.

Floresta

Sem desfalques confirmados.

Quando é?