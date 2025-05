Náutico x Confiança: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série C 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (10), pela quinta rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Náutico e Confiança se enfrentam na tarde deste sábado (10), às 17h (de Brasília), nos Aflitos, no Recife, pela quinta rodada da Série C 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol, do DAZN e do Nosso Futebol+, no streaming (veja a programação completa aqui).

⁠Em má fase com dois pontos, o Náutico está na zona de rebaixamento, ocupando o 18º lugar. O Timbu terá o apoio de sua torcida para buscar a sua primeira vitória na competição.

O Confiança, por sua vez, vem de derrota e caiu para a 16ª posição, com três pontos. A equipe sabe que precisa voltar a pontuar para não corer o risco de entrar no Z-4.

Prováveis escalações

Náutico: Muriel; Marcos Ytalo, João Maistro, Carlinhos e Luiz Paulo; Auremir, Wenderson e Patrick Allan; Kelvin, Caio Vitor e Bruno Mezenga.

Confiança: Rafael Mariano; Valdir Júnior, Maicon, Eduardo Moura e Airton; Fábio, Dionísio e Luiz Otávio; Geovane, Ronald Camarão e Breyner Camilo

Desfalques

Náutico

Paulo Sérgio cumpre suspensão.

Confiança

Sem desfalques confirmados.

Quando é?