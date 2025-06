Maringá x Ponte Preta: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série C 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (28), pela 10ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Maringá encara a Ponte Preta na noite deste sábado (28), às 19h30 (de Brasília), no estádio Willie Davids, pela 10ª rodada da Série C 2025. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN e do Nosso Futebol+, no streaming (veja a programação completa aqui).

⁠Sem vencer há cinco jogos, o Maringá ligou o sinal de alerta. Em sétimo lugar, com 13 pontos, o time paranaense sabe que precisa pontuar para não sair do G-8.

A Ponte Preta, por sua vez, é a vice-líder do campeonato, com 17 pontos. A Macaca está há duas partidas sem ganhar e quer retomar a ponta da tabela.

Prováveis escalações

Maringá: Tony; Cristovam, Ronald Carvalho, Vilar e Rhuan; Buga, Pingo e Vitinho; Moraes, Júlio Rodrigues e Negueba.

Ponte Preta: Diogo Sila; Wanderson, Emerson Santos e Artur; Maguinho, Lucas Cândido, Dudu, Éverton Brito (Elvis) e Leocovick; Jean Dias e Jeh.

Desfalques

Maringá

Sem desfalques confirmados.

Ponte Preta

Sem desfalques confirmados.

Quando é?