Onde assistir a Manchester United x Fulham ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas da Copa da Inglaterra 2024/25

Equipes se enfrentam neste sábado (1), no Old Trafford; confira a transmissão e outras informações do jogo

Manchester United e Fulham entram em campo na tarde deste sábado (1), às 12h (de Brasília), no Old Trafford, pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Em casa, o Manchester United quer dar continuar vivo na Copa. Na rodada passada, os Red Devils eliminaram o Leicester (2 a 1).

Do outro lado, o Fulham quer aproveitar o momento instável do rival para se classificar. O time passou pelo Wigan (2 a 1) no jogo anterior.

Prováveis escalações

Manchester United: Onana; Yoro, De Ligt, Maguire; Mazraoui, Ugarte, Casemiro, Dalot; Garnacho, Fernandes; Zirkzee.

Fulham: Leno; Castagne, Andersen, Bassey, Robinson; Berge, Lukic; Traore, Pereira, Iwobi; Muniz.

Desfalques

Manchester United

Patrick Dorgu cumpre suspensão, enquanto Lisandro Martinez, Amad Diallo, Luke Shaw, Jonny Evans e Mason Mount estão no departamento médico.

Fulham

Reiss Nelson, Harry Wilson e Kenny Tete estão no departamento médico..

Quando é?

Data: sábado, 1 de março de 2025

sábado, 1 de março de 2025 Horário: 12h (de Brasília)

12h (de Brasília) Local: Old Trafford, Manchester - ING

