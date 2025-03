Onde assistir a Manchester City x Plymouth Argyle ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas da Copa da Inglaterra 2024/25

Equipes se enfrentam neste sábado (1), no Etihad Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Manchester City recebe o Plymouth Argyle na tarde deste sábado (1), às 12h (de Brasília), no Etihad Stadium, pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Fazendo uma temporada de altos e baixos, o Manchester City vê na Copa da Inglaterra a possibilidade de ao menos levantar um troféu no ano. Os Citizens passaram pelo Leyton Orient (2 a 1), no jogo passado.

Do outro lado, o Plymouth quer continuar fazendo história na competição. Após eliminar o poderoso Liverpool, o time quer bater de frente com o time de Pep Guardiola.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Manchester City: Ortega; Lewis, Vitor Reis, Aké, O'Reilly; Gundogan, De Bruyne; Doku, Foden, Grealish; Marmoush.

Plymouth Argyle: Hazard; Talovierov, Katic, Pleguezuelo; Sorinola, Randell, Gyabi, Puchacz; Wright, Al Hajj; Bundu.

Desfalques

Manchester City

Rodri, Manuel Akanji e John Stones estão no departamento médico.

Plymouth Argyle

Muhamed Tijani, Ryan Hardie, Brendan Galloway e Joe Edwards estão no departamento médico.

Quando é?

Data: sábado, 1 de março de 2025

sábado, 1 de março de 2025 Horário: 12h (de Brasília)

12h (de Brasília) Local: Etihad Stadium, Manchester - ING

Leia as últimas do mercado no WhatsApp! 🟢📱