Onde assistir a Manchester City x Brighton ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes se enfrentam neste sábado (15), pela 29ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Manchester City e Brighton entram em campo na tarde deste sábado (15), às 12h (de Brasília), no Etihad Stadium, pela 29ª rodada da Premier League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Vindo de derrota no jogo anterior, o Manchester City está na quinta posição, com 47 pontos. Os Citizens sabem que precisam reagir para seguir na briga por uma vaga na próxima Champions League.

Do outro lado, o Brighton está em sétimo lugar, com 46 pontos. O time tem todo o elenco à disposição para o duelo no Etihad.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Manchester City: Ederson; Gvardiol, Rúben Dias, Khusanov; Matheus Nunes, Doku, Foden, Nico González, Bernardo Silva; Savinho, Haaland.

Brighton: Verbruggen; Estupiñán, Webster, Van Hecke, Hinshelwood; Mitoma, Ayari, Rutter, Baleba, Minteh; João Pedro.

Desfalques

Manchester City

Rodri, Oscar Bobb, Manuel Akanji, John Stones e Nathan Aké seguem no DM.

Brighton

Sem desfalques confirmados.

Quando é?