Onde assistir a Leyton Orient x Manchester City ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa da Inglaterra 2024/25

Equipes se enfrentam neste sábado (8), pela quarta fase; confira a transmissão e outras informações do jogo

Leyton Orient e Manchester City se enfrentam na manhã deste sábado (8), às 9h15 (de Brasília), no Gaughan Group Stadium, em Londres, pela quarta fase da Copa da Inglaterra 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Time da terceira divisão inglesa, o Leyton Orient chegou à quarta fase após eliminar o Derby County. Em casa, o time quer surpreender o forte rival.

Do outro lado, o Manchester City só pensa na Champions League. Por isso, os Citizens vão a campo com uma equipe completamente alternativa. Na fase anterior, a equipe goleou o Salford City por 8 a 0.

Prováveis escalações

Leyton Orient: Keeley, James, Cooper, Happe, Currie, Brown, Pratley, Donley, Perkins, Abdulai e Kelman.

Manchester City: Ortega, Khusanov, Pusey, Reis, Lewis, O'Reilly, González, Savinho, McAtee, Grealish e Mubama.

Desfalques

Leyton Orient

Clare, Beckles, Graham, Agyei e O'Neill estão no departamento médico.

Manchester City

Rodri, Bobb, Dias, Ederson, Doku e Aké estão no departamento médico.

Quando é?