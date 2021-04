Onde assistir a Lazio x Milan pela Serie A Italiana?

Lazio e Milan travam duelo Serie A Italiana: veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Lazio e Milan se enfrentam pelo Campeonato Italiano nesta segunda (26). Os anfitriões lutam por uma vaga na Champions, enquanto o Milan ainda sonha com o título. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Lazio x Milan DATA Segunda - 26/04/2021 LOCAL Stadio Olimpico - Roma, ITA HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Milan visita a Lazio pela Serie A Italiana / Foto: Getty Images

O duelo italiano terá transmissão na Internet pelo Estádio TNT Sports. Veja aqui como acessar.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

LAZIO

A Laziosonha com uma vaga competições europeias, e enfrenta o Milan pela chance de diminuir a vantagem para os rivais.

Provável escalação da Lazio: Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile.

MILAN

Depois da derrota do Milan contra Sassuolo na última rodada, a situação do time da capital se complicou na briga pelo título. Agora o time precisar vencer as partidas restantes e torcer pro tropeços do principal rival, Inter de Milão.

Provável escalação do Milan: Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

LAZIO

JOGO CAMPEONATO DATA Lazio 5 x 3 Benevento Serie A Italiana 18/04/2021 Napoli 5 x 2 Lazio Serie A Italiana 22/04/2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Lazio x Genoa Serie A Italiana 02/05/2021 07h30 Fiorentina x Lazio Serie A Italiana 09/05/2021 A confirmar

MILAN

JOGO CAMPEONATO DATA Milan x Genoa Serie A Italiana 18/04/2021 Milan x Sassuolo Serie A Italiana 21/04/2021

Próximas partidas