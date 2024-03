Onde assistir a Juventus x Atalanta ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Italiano

Equipes entram em campo neste domingo (10), pela 28ª rodada da Serie A italiana; confira a transmissão e outras informações do jogo

Juventus e Atalanta se enfrentam neste domingo (10), às 14h (horário de Brasília), no Allianz Stadium, em jogo válido pela 28ª rodada da Serie A italiana. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva do Star+, no streaming (confira a programação na íntegra).

A Juventus voltou a tropeçar na Serie A. Após derrota para o Napoli, por 2 a 1, aVecchia Signora segue com 57 pontos acumulados, na vice-liderança da competição - sendo perseguida pelo Milan que aparece logo atrás, no terceiro lugar, com 56 pontos. Além disso, alcançar a Inter de Milão, líder isolada com 72 pontos, parece impossível. Uma série de baixas acometem o plantel de Massimiliano Allegri, o que minimiza ainda mais as esperanças de reduzir o abismo de 15 pontos existente entre a Inter e a Juve. Vlahovic, vice-artilheiro do campeonato, cumprirá suspensão e, por isso, está entre os desfalques da equipe.

Do outro lado, a Atalanta precisa voltar a vencer no campeonato se quiser se classificar para a Champions league 2024/25. A equipe vem de duas derrotas e um empate no torneio e se encontra na sexta colocação da tabela de classificação, com 46 pontos, a cinco de distância do Bologna, último colocado da zona de classificação para a Liga dos Campeões.

As equipes se enfrentaram em apenas uma ocasião nesta temporada, quando ficaram em um empate sem gols.

Prováveis escalações

Juventus: Szczęsny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiasso, McKennie, Locatelli, Fabio Miretti, Kostić; Milik e Frederico Chiesa. Técnico: Massimiliano Allegri.

Atalanta: Carnesecchi; Kolasinac, Djimsiti, Scalvanic; Zappacosta, Marten de Roon, Éderson, Matteo Ruggeri; Ademola Lookman, Koopmeiners; De Ketelaere. Técnico: Gian Piero Gasperini.

Desfalques

Juventus

Rabiot, De Sciglio, Mattia Perin e Carlos Alcaraz, lesionados, além de Fagiori e Vlahovic, suspensos, são as baixas da Velha Senhora.

Atalanta

O meia Emil Holm, suspenso, está fora do confronto.

Quando é?

Data: domingo, 10 de março de 2024

Horário: 16h45 (de Brasília)