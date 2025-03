Onde assistir a Juventude x Vitória ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (29), pela primeira rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Juventude encara o Vitória na noite deste sábado (29), às 18h30 (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela primeira rodada do Brasileirão 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Após quase um mês de preparação, o Juventude quer recomeçar o seu 2025. Isso porque o time foi eliminado na semifinal do gaúcho, além de ter perdido ainda na primeira rodada da Copa do Brasil.

O Vitória, por sua vez, sofreu revés na final do estadual e também já está fora da Copa do Brasil. O Rubro-Negro quer mostrar a sua força, mirando ficar na parte de cima da tabela do Brasileirão.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Juventude: Gustavo; Ewerthon, Adriano Martins, Abner e Alan Ruschel; Giraldo, Jadson e Jean Carlos; Ênio, Batalla e Gabriel Taliari.

Vitória: Lucas Aracanjo; Raul Cáceres (Claudinho), Neris, Lucas Halter e Jamerson; Ricardo Ryller, Willian Oliveira e Pepê; Wellington Rato, Fabri e Janderson.

Desfalques

Juventude

Cipriano, Rodrigo Sam, Gilberto, Caíque e Danilo Peixoto estão no departamento médico.

Vitória

Matheuzinho e Baralhas estão no departamento médico.

Quando é?