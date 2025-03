Onde assistir a Juventude x Grêmio ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal do Campeonato Gaúcho 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (1), no Alfredo Jaconi; confira a transmissão e outras informações do jogo

Juventude e Grêmio se enfrentam na tarde deste sábado (1), às 16h30 (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho 2025. A partida terá transmissão ao vivo da RBS, na TV aberta, do SporTV2 e do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Com a derrota por 2 a 1 no jogo de ida, o Juventude entra em campo com a obrigação de ganhar por dois gols de diferença para avançar à decisão. Caso ganhe por um tento a mais, a classificação será definida nas penalidades.

O Grêmio, por sua vez, tem a vantagem do empate em Caxias do Sul. O Tricolor questionou muito a arbitragem no primeiro duelo e, por isso, o VAR da partida será de árbitros de fora do Rio Grande do Sul.

Prováveis escalações

Juventude: Gustavo; Ewerthon, Abner, Adriano Martins e Felipinho (Marcos Paulo); Giraldo, Jadson e Jean Carlos (Mandaca); Ênio, Batalla e Erick Farias.

Grêmio: Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Cuéllar e Villasanti; Cristian Olivera, Cristaldo e Monsalve; Braithwaite.

Desfalques

Juventude

Rodrigo Sam, Cipriano, Wilker Ángel, Caíque, Peixoto e Gilberto estão lesionados.

Grêmio

Kannemann, Aravena e Mayk estão lesionados, enquanto João Lucas cumpre suspensão.

Quando é?