Onde assistir a Juventude x Ceará ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Campeonato Brasileiro 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (12), pela terceira rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Juventude recebe o Ceará na tarde deste sábado (12), às 16h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela terceira rodada do Brasileirão. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Com uma vitória e uma derrota até o momento, o Juventude é o oitavo colocado, com 3 pontos marcados. O Alviverde terá o apoio de sua torcida para voltar a pontuar na competição.

Do outro lado, o Ceará ganhou uma e empatou outra e ocupa o terceiro lugar, com 4 pontos. O Vozão quer somar pontos fora de casa para permanecer na parte de cima da tabela.

"Jogo difícil. É sempre complexo jogar com o Juventude lá em Caxias. Já tive oportunidade de enfrentá-los em outras competições. Tem uma mobilização muito grande da cidade, da torcida. E acaba mudando um pouco, né? Você sai de um contexto em que está acostumado", disse o técnico Léo Condé.

"A gente tem que se mobilizar, ir preparado para fazer uma grande partida, se cercar dos detalhes para poder voltar de lá com um bom resultado", completou o treinador.

No histórico do confronto, as equipes já se enfrentaram 12 vezes, com 4 vitórias do Juventude, 4 do Ceará, além de 4 empates.

Prováveis escalações

Juventude: Marcão, Ewerthon, Abner, Adriano, Alan Ruschel, Giraldo, Jadson, Luis Mandaca, Batalla, Gabriel Taliari e Petterson.

Ceará: Bruno Ferreira, Fabiano, Marllon, Willian Machado, Matheus Bahia, Fernando Sobral, Diego, Lucas Mugni, Galeano, Pedro Raul e Martinez.

Desfalques

Juventude

Sem desfalques confirmados.

Ceará

Fernandinho está no departamento médico.

Quando é?