Juazeirense x Confiança: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa do Nordeste 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (7), pela sétima rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Juazeirense encara o Confiança neste sábado (7), às 17h30 (de Brasília), no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, pela sétima rodada da Copa do Nordeste 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Sétimo colocado com 6 pontos, a Juazeirense entra em campo para cumprir tabela. A equipe baiana não possui mais chances de classificação.

Já o Confiança está na terceira colocação, com 10 pontos. O time sabe que precisa continuar pontuando para ficar com a vaga na próxima fase. Caso perca, terá que torcer por tropeços de Náutico e América-RN.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Juazeirense: Pedro Campanelli; Wilson, Zé Romário, Diney e Bino; Emerson, Mateus e Elivélton; Alexsandro, Guilherme e Vicente.

Confiança: Felipe Scheibig; Weriton, Maicon, Eduardo Moura e Airton; Dionísio, Valdir e Breyner Camilo; Thiago Santos, Neto Oliveira e Ronald Camarão.

Desfalques

Juazeirense

Sem desfalques confirmados.

Confiança

Sem desfalques confirmados.

Quando é?