Ituano x São Bernardo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série C 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (14), pela nona rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Buscando subir na tabela, Ituano e São Bernardo se enfrentam na tarde deste sábado (14), às 17h (de Brasília), no Novelli Júnior, pela nona rodada da Série C 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol+, no streaming (veja a programação completa aqui).

⁠Sem vencer há quatro jogos, o Ituano caiu na tabela e foi para o oitavo lugar, com 12 pontos. O Rubro-Negro sabe que precisa reagir para não sair do G-8.

O São Bernardo, por sua vez, perdeu as duas últimas partidas e foi para a décima posição, com 11 pontos. O time busca o triunfo fora de casa para tentar entrar na zona de classificação.

Prováveis escalações

Ituano: Jefferson Paulino; Thassio, Matheus Rocha, Matheus Mancini, Dal Pian; Daniel, Grigor, Thiago Moraes; Tiaguinho, Neto Berola (Osman), Vinicius Popó.

São Bernardo: Júnior Oliveira; Hugo Sanches, Matheus Salustiano, Helder, Pará; Emerson Santos, Eduardo, Foguinho; Pedro Felipe, Rodolfo e Felipe Azevedo (Sillas).

Desfalques

Ituano

Sem desfalques confirmados.

São Bernardo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?