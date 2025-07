Ituano x Retrô: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série C 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (5), pela 11ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Ituano recebe o Retrô na tarde deste sábado (5), às 17h (de Brasília), no Novelli Júnior, em Itu, pela 11ª rodada da Série C 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol+, no streaming (veja a programação completa aqui).

⁠Após ser derrotado fora de casa, o Ituano caiu para o 12º lugar, com 13 pontos. O Rubro-Negro, entretanto, tem chances de retornar ao G-8 em caso de vitória em Itu.

O Retrô, por sua vez, foi goleado na partida passada. O time está na 19ª posição, com 8 pontos.

Prováveis escalações

Ituano: Jefferson Paulino; Thássio, Matheus Rocha, Matheus Mancini e Dal Pian; Daniel, Grigor (Thiago Moraes) e Fernando Canesin; Neto Berola, Tiaguinho e Vinícius Popó (Léo Passos).

Retrô: Paulo Gianezini; Bruno Peres, Jorge Mendonça, Rayan Ribeiro e Salomão; Gledson (Jonas), Fabinho, Radsley; Maycon Douglas, Junior Fialho (Rodolfo) e Vagner Love (Mascote).

Desfalques

Ituano

Sem desfalques confirmados.

Retrô

Sem desfalques confirmados.

Quando é?