Itabaiana x Confiança: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série C 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (12), pela 12ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Itabaiana e Confiança se enfrentam e clássico sergipano na tarde deste sábado (12), às 17h (de Brasília), no estádio Etelvino Mendonça, pela 12ª rodada da Série C 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do SportyNet, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

⁠Vindo de derrota no jogo passado, o Itabaiana caiu para o 16º lugar, com 10 pontos. Os donos da casa contam com o apoio de sua torcida para reagir no campeonato.

Do outro lado, o Confiança vem de empate e caiu para a 19ª posição, com 9 pontos. A equipe sabe que precisa ganhar para não ver os rivais abrirem distância.

Prováveis escalações

Itabaiana: Jefferson; Pedro Belém, Gabriel Santiago, Gustavo Fagundes e Kevin; Coppetti, Gabriel Henrique e Fabrício; Elimar, Leílson e João Vitor.

Confiança: Felipe Scheibig; Airton, Valdo, Maicon Martins e Alan Cardoso; Breyner Camilo, Vitinho, Renílson e Nicholas; Neto Oliveira e Thiago Santos.

Desfalques

Itabaiana

Sem desfalques confirmados.

Confiança

Sem desfalques confirmados.

Quando é?