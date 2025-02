Onde assistir a Internacional x Monsoon ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Gaúcho 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (15), pela oitava rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Internacional recebe o Monsoon na tarde deste sábado (15), às 16h30 (de Brasília), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela oitava rodada do Campeonato Gaúcho 2025. A partida terá transmissão ao vivo da RBS TV, na TV aberta, do SporTV2 e do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Líder do grupo B com 17 pontos, o Internacional quer manter a invencibilidade no estadual. O Colorado vai a campo com força total para o duelo.

Do outro lado, o Monsoon é o segundo colocado do grupo C, om 7 pontos. Entretanto, a equipe não tem mais chances de classificação e cumpre tabela.

Prováveis escalações

Internacional: Anthoni; Aguirre, Vitão, Gabriel e Bernabei; Bruno Henrique, Fernando e Carbonero; Vitinho, Bernardo e Borré

Monsoon: Max; Tony Junior, Sidnei, Marcos Arthur e Jeder; Jhonata Lima, Carlos Maia e Cris Magno; Jarro, Diogo Sodré e Leandro

Desfalques

Internacional

Alan Patrick e Wesley estão no departamento médico.

Monsoon

Sem desfalques confirmados.

Quando é?