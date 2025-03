Onde assistir a Internacional x Caxias ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal do Campeonato Gaúcho 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (1), no Beira-Rio; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Internacional recebe o Caxias na noite deste sábado (1), às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho 2025. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Após vencer o primeiro duelo por 2 a 0, o Internacional entra em campo podendo empatar ou perder por até um gol de diferença. O Colorado, entretanto, tem uma série de desfalques para a partida.

Do outro lado, o Caxias tem a obrigação de ganhar por três gols de diferença para ficar com a classificação direta. Caso ganhe por dois gols a mais, a vaga na final será decidida nas penalidades.

Vale lembrar que o VAR do jogo será de árbitros de fora do Rio Grande do Sul, após o Grêmio protestar pelas polêmicas em sua semifinal.

Prováveis escalações

Internacional: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel, Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Wanderson, Vitinho, Carbonero; Enner Valencia.

Caxias: Victor Golas; Thiago Ennes (Ronei), Alisson, Lucas Cunha, Kelvyn; Vini Guedes, Pedro Cuiabá, Tomas Bastos; Calyson, Gabriel Lima, Richard.

Desfalques

Internacional

Rochet, Borré, Alan Patrick, Wesley, Gustavo Santos, Luis Otávio, Bruno Gomes, Clayton Sampaio, Gabriel Carvalho, Tabata, Mercado e Lucca Drummond estão no departamento médico.

Caxias

Gustavo Nescau, Thiago Coelho, Wendel e Welder estão lesionados.

Quando é?