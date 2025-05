Guarani x São Bernardo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série C 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (10), pela quinta rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Guarani e São Bernardo entram em campo na tarde deste sábado (10), às 17h (de Brasília), no Brinco de Ouro, em Campinas, pela quinta rodada da Série C 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, do DAZN e do Nosso Futebol+, no streaming (veja a programação completa aqui).

⁠O Guarani conquistou a primeira vitória na competição no jogo passado e subiu para o 14º lugar, com três pontos. Agora, o Bugre tem como meta emplacar uma sequência positiva, mirando o G-8.

Já o São Bernardo empatou e acabou perdendo posições na tabela. Na 11ª colocação com cinco pontos, o Bernô também está de olho no grupo de classificação à próxima fase.

Prováveis escalações

Guarani: Andrey; JP Galvão (Lucas Justen), Raphael, Lucas Rafael e Emerson; Nathan Camargo, Caio Mello e Anderson Leite (Pablo Baianinho); Rafael Bilu, Deni Júnior e Isaque (João Victor).

São Bernardo: Júnior Oliveira; Hugo Sanches, Hélder, Rafael Forster e Pará; Emerson Santos, Foguinho, Romisson Lino e Sillas; Rodolfo e Felipe Azevedo.

Desfalques

Guarani

Sem desfalques confirmados.

São Bernardo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?