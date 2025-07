Guarani x Náutico: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série C 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (26), pela 14ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Guarani enfrenta o Náutico na tarde deste sábado (26), a partir das 17h (de Brasília), no Brinco de Ouro, em Campinas, pela 14ª rodada da Série C 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, do SportyNet, na TV fechada, do DAZN e do SportyNet+, no streaming (veja a programação completa aqui).

⁠Após perder o jogo passado, o Guarani viu sua série de sete partidas invicto chegar ao fim. O Bugre é o 12º colocado, com 16 pontos marcados.

Do outro lado, o Náutico não sabe o que é perder há seis partidas. O Timbu está na sexta posição, com 20 pontos.

Prováveis escalações

Guarani: Andrey Ventura, Allyson, Raphael, Alan Santos, Emerson, Kadi Silva, Diego Torres, Caio Mello, Isaque, Luiz Miguel, Bruno Santos.

Náutico: Muriel Becker, Arnaldo, Igor Fernandes, Mateus Silva, Carlinhos, Lucas Cardoso, Auremir, Marco Antônio, Kelvin, Vinícius, Paulo Sérgio.

Desfalques

Guarani

Sem desfalques confirmados.

Náutico

Sem desfalques confirmados.

Quando é?