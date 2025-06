Guarani x CSA: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série C 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (28), pela 10ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Guarani e CSA entram em campo na tarde deste sábado (28), às 17h (de Brasília), no Brinco de Ouro, em Campinas, pela 10ª rodada da Série C 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, do Nosso Futebol, na TV fechada, do DAZN e do Nosso Futebol+, no streaming (veja a programação completa aqui).

⁠Vindo de duas vitórias seguidas e há quatro jogos sem perder, o Guarani vive bom momento na temporada. O Bugre está na 12ª posição, com 11 pontos.

Do outro lado, o CSA vive momento semelhante: são cinco partidas invictas, sendo três vitórias. A equipe alagoana é a quinta colocada, com 16 pontos marcados.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Guarani: Andrey Ventura; Cicinho, Raphael Rodrigues, Alan Santos e Emerson Barbosa; Nathan Camargo, Caio Mello, Diego Torres e Isaque; Mirandinha (Mateus Sarará ou Kelvi) e Bruno Santos.

CSA: Gabriel Félix; Ramon, Marcão, Betão e Enzo; Camacho, Gustavo Nicola e Luciano Naninho; Daniel Baianinho, Guilherme Cachoeira e Tiago Marques.

Desfalques

Guarani

Sem desfalques confirmados.

CSA

Islan cumpre suspensão.

Quando é?