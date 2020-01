Onde assistir a Grêmio x Caxias, pelo Campeonato Gaúcho?

Atual bicampeão estadual, Tricolor estreia em casa nesta quarta-feira (22); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O estreia pelo 2020 na quarta-feira (22), recebendo o em sua arena, pelo Grupo B. O jogo terá transmissão SporTV e do Premiere e marca o início da caminhada tricolor na competição, da qual foi campeão nas duas últimas edições.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Grêmio x Caxias DATA Quarta-feira, 22 de janeiro de 2020 LOCAL Arena do Grêmio - Alegra, RS HORÁRIO 20h (de Brasília)

Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

O duelo terá tranmissão do SporTV na TV paga e do Premiere no pay-per-view.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após primeira parte de atividades com portões fechados à imprensa, a equipe trabalha sob olhar atento do treinador Renato Portaluppi. 🇪🇪 #VamosTricolor pic.twitter.com/CkVmsyatZH — Grêmio FBPA (@Gremio) January 20, 2020

O Grêmio tem a expectativa de conquistar o tricampeonato gaúcho. Campeão em 39 ocasiões, o tricolor conta com dois reforços importantes para temporada de 2020 - Victor Ferraz, vindo do , e Lucas Silva, do .

Já o Caxias busca ter um desempenho tão bom quanto o do ano passado, quando ficou na terceira posição e foi o melhor time do interior na competição. A melhor campanha do clube foi em 2005, quando conquistou o seu único título do .

Provável escalação do Grêmio: Paulo Victor; Victor Ferraz, Geromel (David Braz), Kannemann e Cortez; Maicon, Lucas Silva (Darlan), Alisson, Thaciano e ; Luciano.

Provável escalação do Caxias: ​Marcelo Pitol; Ivan, Laércio, Thiago Sales e Eduardo Diniz; Juliano e Carlos Alberto; Juninho Potiguar, Diogo Oliveira e Tilica; Gilmar.

PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO -RS x Grêmio Campeonato Gaúcho 26 de janeiro 16h (de Brasília) Grêmio x São José Campeonato Gaúcho 30 de janeiro 21h30 (de Brasília)

CAXIAS