Onde assistir a Grêmio x Atlético-MG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (29), pela primeira rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Grêmio recebe o Atlético-MG na noite deste sábado (29), às 18h30 (de Brasília), na Arena, em Porto Alegre, pela primeira rodada do Brasileirão 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-vier (veja a programação completa aqui).

Após amargar o vice-campeonato estadual, o Grêmio quer virar a página e começar o Brasileirão de maneira positiva. O técnico Gustavo Quinteros aproveitou as semanas livres para testar diferentes formações e promete um Grêmio mais entrosado para o restane da temporada.

Do outro lado, o Atlético-MG chega empolgado para o duelo, após conquistar pela sexta vez consecutiva o mineiro. O Galo promete ir com força total em busca da taça nacional. "É um dos principais campeonatos que queremos conquistar. É um campeonato difícil. Estamos com um elenco forte, acredito que vamos brigar para sermos campeões", disse Gabriel Menino.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Grêmio: Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Villasanti, Cuéllar, Kike Olivera, Monsalve e Amuzu; Arezo.

Atlético-MG: Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino, Gustavo Scarpa; Tomás Cuello e Rubens; Hulk (Rony).

Desfalques

Grêmio

Braithwaite está no departamento médico.

Atlético-MG

Sem desfalques confirmados.

Quando é?