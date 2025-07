Goiás x Cuiabá: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (19), pela 17ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Goiás encara o Cuiabá na tarde deste sábado (19), a partir das 16h (de Brasília), no Hailé Pinheiro, em Goiânia, pela 17ª rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Rede TV, na TV aberta, da ESPN, na TV fechada, do Disney+ e do Desimpedidos, no streaming (veja a programação completa aqui).

⁠Sem perder há três jogos, o Goiás é o vice-líder do campeonato, com 33 pontos, ficando atrás apenas pelo critério de desempate. O Esmeraldino quer um novo triunfo em casa para tentar alcançar a ponta da tabela.

Após se recuperar na rodada passada, o Cuiabá manteve o quinto lugar, com 25 pontos. O Dourado quer a segunda vitória consecutiva para alcançar uma vaga no G-4.

Prováveis escalações

Goiás: Pedro Tadeu; Diego Caito, Messias, Titi (ou Luiz Felipe), Willean Lepo; Marcão, Juninho; Vitinho, Welliton Matheus, Pedrinho; Anselmo Ramon.

Cuiabá: Mateus Pasinato; Mateusinho, Bruno Alves, Guilherme Mariano, Marcelo; Patrick De Lucca, Denilson, Max, Juan Christian; Jadson, Allison Safira.

Desfalques

Goiás

Sem desfalques confirmados.

Cuiabá

Sem desfalques confirmados.

Quando é?