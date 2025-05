Goiás x Coritiba: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (10), pela sétima rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Goiás e Coritiba entram em campo na noite deste sábado (10), às 18h30 (de Brasília), no Serrinha, em Goiânia, pela sétima rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

⁠Vindo de derrota no jogo passado, o Coritiba estacionou na décima posição, com dez pontos. Agora, o Coxa conta com o apoio de sua torcida para voltar a vencer e tentar entrar no G-4.

O Goiás, por sua vez, é o vice-líder e venceu na rodada anterior. Com 13 pontos, o Esmeraldino busca um novo triunfo para tentar assumir a ponta da tabela.

Prováveis escalações

Goiás: Tadeu; Diego Caito, Messias, Lucas Ribeiro e Lucas Lovat (Anthony ou Danilo); Marcão, Juninho e Rafael Gava; Welliton Matheus, Anselmo Ramon e Pedrinho.

Coritiba: Pedro Rangel; Alex Silva, Guilherme Aquino, Bruno Melo e Zeca; Machado, Sebastián Gómez, Wallisson (Vini Paulista) e Josué; Lucas Ronier e Gustavo Coutinho.

Desfalques

Goiás

Sem desfalques confirmados.

Coritiba

Sem desfalques confirmados.

Quando é?