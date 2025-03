Onde assistir a Fortaleza x Fluminense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (29), pela primeira rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fortaleza e Fluminense se enfrentam na noite deste sábado (29), às 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela primeira rodada do Brasileirão 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-vier (veja a programação completa aqui).

Diante de sua torcida, o Fortaleza busca iniciar o campeonato com o pé direito e continuar sendo uma das equipes que brigarão por vagas nos torneios continentais. O Leão quer deixar para trás o vice-campeonato estadual. "Sabemos que vai começar o Brasileirão e, se começarmos desse jeito, como terminamos a Copa do Nordeste, não será algo positivo", disse o técnico Vojvoda.

O Fluminense quer mostrar que será uma das equipes postulantes ao título nacional. O Tricolor não quer lutar contra o Z-4 de novo. "Acho que a gente reergueu muito o clube. A reconstrução começou no final do Mário (Bittencourt), no final de 2019, e desde então colocamos o clube onde ele sempre deve estar. 2024 foi um ano de mais dificuldades, foi um ano atípico na nossa história nesses últimos cinco anos. É página virada. Temos um grande elenco e temos a mentalidade de total atenção para não repetir o ano passado", afirmou Martinelli.

Prováveis escalações

Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Brítez, Titi, Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Emmanuel Martínez, Pochettino (Marinho); Pikachu, Moisés, Lucero.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Ignacio, Thiago Silva, Fuentes (Renê); Bernal (Hércules), Martinelli, Lima (Keno); Arias, Cano, Canobbio.

Desfalques

Fortaleza

Breno Lopes está no departamento médico.

Fluminense

Marcelo Pitaluga, Gabriel Fuentes, Otávio, Isaque, Renato Augusto, Riquelme Felipe e Ganso estão no departamento médico.

