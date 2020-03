Onde assistir a Fluminense x Botafogo-PB, pela Copa do Brasil?

Tricolor entra em campo nesta quarta-feira (4), às 19h15 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

recebe o -PB nesta quarta-feira (4), às 19h15 (de Brasília), no Maracanã, pela segunda fase da Copa do . O duelo terá transmissão ao vivo do canal Sportv (exceto RJ), na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fluminense x Botafogo-PB DATA Quarta-feira, 4 de março de 2020 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, BRA HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcida tricolor quer avançar na / Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão ao vivo do canal Sportv (exceto RJ), na TV fechada. Aqui, na Goal, você acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após ser eliminado precocemente da , o Fluminense não quer ver o mesmo filme se repetir na Copa do Brasil.

Embalado depois da goleada aplicada sobre o na , o Tricolor entra em campo com alguns reforços. Nenê, Gilberto e Henrique devem retornar ao time titular após serem poupados no fim de semana.

Do outro lado, o Botafogo-PB entra em campo com força máxima após poupar boa parte do time titular no Campeonato Paraibano.

Vale lembrar que a segunda rodada da Copa do Brasil é decidida em jogo único, sem vantagem do empate no tempo regulamentar. Igualdade no marcador a vaga será decidida nos pênaltis.

Provável escalação do Fluminense: Muriel; Gilberto, Nino, Digão, Egídio; Henrique, Yuri (Yago), Nenê; Marcos Paulo, Wellington Silva, Evanílson.

Provável escalação do Botafogo-PB: Samuel; Léo Moura, Fred, Luis Gustavo, Mário; Rogério, Juninho, Heleno, Rodrigo Andrade; Cássio Gabriel, Lohan.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Moto Club 2 x 4 Fluminense Copa do Brasil 27 de fevereiro Fluminense 5 x 1 Madureira Taça Rio 1º de março

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fluminense x Resende 8 de março 18h (de Brasília) x Fluminense Campeonato Carioca 14 de março 16h30 (de Brasília)

BOTAFOGO-PB

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 2 x 2 Botafogo-PB 26 de fevereiro Crystal 1 x 1 Botafogo-PB Campeonato Paraibano 1º de março

Próximas partidas