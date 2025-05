Floresta x Guarani: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série C 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (17), pela sexta rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Floresta recebe o Guarani na tarde deste sábado (17), às 17h (de Brasília), no Domingão, em Horizonte, pela sexta rodada da Série C 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, do Nosso Futebol, do DAZN e do Nosso Futebol+, no streaming (veja a programação completa aqui).

⁠Vindo de vitória no jogo passado, o Floresta subiu para o 11º lugar, com 7 pontos. Em casa, a equipe busca um novo triunfo para tentar entrar no G-8.

Do outro lado, o Guarani continua fazendo temporada de altos e baixos. Com a derrota na rodada anterior, o Bugre caiu para a 17ª posição, com 3 pontos.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Floresta: Dalton, Mateus Ludke, Júlio Vaz, Vitão, Thomas, Furlan, Pablo, Ruan, Guilherme, Marco Antônio e Jeam.

Guarani: Andrey, JP Galvão, Raphael, Alan Santos, Coltro, Emerson, Bilu, Anderson, Denílson, Caio Mello e Isaque.

Desfalques

Floresta

Ícaro e Thiaguinho cumprem suspensão.

Guarani

Nathan cumpre suspensão, enquanto Pablo Baianinho está no departamento médico.

Quando é?