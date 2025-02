Onde assistir a Flamengo x Maricá ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Carioca 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (22), pela 11ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Flamengo e Maricá entram em campo na tarde deste sábado (22), às 16h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 11ª rodada da Taça Guanabara 2025. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa)

Diante de sua torcida, o Flamengo busca um novo triunfo para se manter na ponta da tabela. O Rubro-Negro está na liderança, com 20 pontos e sabe que depende apenas de si para encerrar a primeira fase como a melhor equipe.

Do outro lado, o Maricá é o nono colocado, com 12 pontos. O time, entretanto, sonha em disputar a Taça Rio e, para isso, precisa ganhar, além de torcer por tropeços dos seus rivais.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Varela (Ayrton Lucas); Erick Pulgar, De La Cruz (Allan), Gerson e Arrascaeta; Plata (Luiz Araújo) e Bruno Henrique.

Maricá: Dida, Almir, Mizael e Sandro; João Victor, Clayton, Vinícius Matheus e Walber; Denilson, Jonathan e Hugo Borges.

Desfalques

Flamengo

Pedro, Viña, Alex Sandro, Juninho e Michael seguem no DM, enquanto Cleiton cumpre suspensão.

Maricá

Sem desfalques confirmados.

Quando é?