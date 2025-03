Onde assistir a Flamengo x Internacional ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (29), pela primeira rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vai começar o Campeonato Brasileiro 2025! Em duelo que reúne campeões estaduais, Flamengo e Internacional entram em campo na noite deste sábado (29), às 21h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela primeira rodada do Brasileirão. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Campeão carioca, o Flamengo chega empolgado para a estreia no Maracanã, já que também faturou a Supercopa do Brasil. O Rubro-Negro, que foi o terceiro colocado no nacional na temporada passada, promete entrar de cabeça em busca de mais uma taça.

"Muito confiante com tudo que a gente vem construindo. Acho que o principal é a maneira como construímos. Não foram dois títulos por acaso, tanto da Supercopa quanto do Carioca foram merecidos. Ganhamos dentro de campo com muito merecimento, muito trabalho. Isso dá confiança, cria expectativa na torcida e na gente também. Sabemos que vai ser um ano muito difícil, com muitos jogos, muitas competições, então temos que estar preparados. Temos um grupo muito forte, um elenco muito grande, além de qualificado. Então a gente espera ir em busca de títulos ainda maiores com a camisa do Flamengo", disse o zagueiro Léo Ortiz.

Do outro lado, o Internacional foi o vencedor do gaúcho. O Colorado quer mostrar que também inicia a competição como um dos favoritos ao título. "Em 2024, perdemos pontos importantíssimos para equipes inferiores a nós, com todo o respeito. Nos jogos contra as equipes que vêm ganhando, como Flamengo e Palmeiras, trocamos pontos. Por isso, acho que não devemos nada a ninguém com nosso elenco. Conseguimos jogar de igual para igual contra todos eles", disse Wesley em entrevista ao portal GZH.

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Allan (Bruno Henrique) e De La Cruz; Gérson, Luiz Araújo e Plata.

Internacional: Rochet; Aguirre, Vitão, Rogel (Juninho) e Bernabei; Fernando e Bruno Henrique; Vitinho, Alan Patrick e Wesley; Valencia (Borré).

Desfalques

Flamengo

Arrascaeta está no departamento médico.

Internacional

Victor Gabriel está no departamento médico.

