Finlândia x Holanda: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026

Equipes se enfrentam neste sábado (7), pela terceira rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Finlândia e Holanda se enfrentam neste sábado (7), às 13h (de Brasília), no RCDE Stadium, em Barcelona, pela terceira rodada do grupo G da Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+, no streaming (confira a programação completa).

Com uma vitória e um empate até o momento, a Finlândia é a segunda colocada do grupo G, com 4 pontos. A equipe conta com o apoio de sua torcida para se manter na zona de classificação.

Do outro lado, a Holanda faz a sua estreia na competição. O time tem uma série de desfalques para o duelo, mas promete lutar muito pelos seus primeiros pontos.

Prováveis escalações

Finlândia: Hradecky; Alho, Miro Tenho, Ivanov, Uronen; Kamara, Kairinen, Lod; Antman, Pohjanpalo, Kallman.

Holanda: Flekken; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Ake; De Jong, Reijnders; Kluivert, Simons, Gakpo; Weghorst.

Desfalques

Finlândia

Sem desfalques confirmados.

Holanda

Bart Verbruggen, Jurrien Timber, Jerdy Schouten, Brian Brobbey, Matthijs de Ligt, Joshua Zirkzee, Kenneth Taylor e Joey Veerman stão todos no departamento médico.

Quando é?