Onde assistir a Everton x Manchester City ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes se enfrentam neste sábado (19), pela 33ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

De olho no G-4, o Manchester City visita o Everton na manhã deste sábado (19), às 11h (de Brasília), no Goodison Park, pela 33ª rodada do Campeonato Inglês 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

O Everton chega empolgado para o duelo, após vencer o jogo passado e colocar fim a um jejum de seis jogos sem vitórias. Os Toffees estão na 13ª posição, com 38 pontos.

O Manchester City, por sua vez, está invicto há cinco jogos. Os Citizens ocupam o quinto lugar, com 55 pontos e buscam um novo triunfo para tentar entrar no G-4.

Prováveis escalações

Everton: Pickford; O'Brien, Tarkowski, Branthwaite e Mykolenko; Gueye e Garner; Harrison, Doucouré e Ndiaye; Beto.

Manchester City: Ortega; Matheus Nunes, Rúben Dias, Gvardiol e O'Reilly; Nico González, Gündogan e De Bruyne; Savinho, Marmoush e Grealish (Doku).

Desfalques

Everton

Lindstrom, Mangala e Calvert-Lewin estão no departamento médico.

Manchester City

Ederson, Aké, Rodri, Stones e Haaland continuam no DM.

Quando é?