Onde assistir a Everton x Arsenal ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes se enfrentam neste sábado (5), pela 31ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Everton recebe o Arsenal na manhã deste sábado (5), no Goodison Park, a partir das 8h30 (de Brasília), pela 31ª rodada da Premier League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Vindo de derrota no dérbi de Merseyside, o Everton estacionou na 15ª posição, com 34 pontos marcados. Os Toffees buscam a reação para tentar subir na tabela.

Do outro lado, o Arsenal venceu no meio da semana e manteve a vice-liderança, com 61 pontos. Os Gunners estão distantes do líder Liverpool, mas sabem que precisam manter o ritmo para não ver a sua colocação ameaçada.

Prováveis escalações

Everton: Pickford; O'Brien, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Gueye, Garner; Ndiaye, Doucoure, Alcaraz; Beto.

Arsenal: Raya; Partey, Saliba, Kiwior, Zinchenko; Odegaard, Jorginho, Rice; Nwaneri, Merino, Martinelli.

Desfalques

Everton

Orel Mangala, Dominic Calvert-Lewin e Dwight McNeil seguem no departamento médico.

Arsenal

Riccardo Calafiori, Takehiro Tomiyasu, Gabriel Jesus e Kai Havertz estão no departamento médico.

