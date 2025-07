CRB x Novorizontino: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (26), pela 19ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O CRB recebe o Novorizontino na noite deste sábado (26), a partir das 20h30 (de Brasília), no Rei Pelé, em Maceió, pela 19ª rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e do SportyNET, na TV fechada, do Disney+ e do Kwai, no streaming (veja a programação completa aqui).

⁠Há mais de um mês sem vencer, o CRB caiu para a 13ª posição, com 22 pontos. O Alvirrubro terá o apoio de sua torcida para encerrar o primeiro turno de maneira positiva.

Do outro lado, o Novorizontino não perde há cinco rodadas. O time do interior paulista está na terceira posição, com 34 pontos.

Prováveis escalações

CRB: Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Henri, Fábio Alemão e Léo Campos; Higor Meritão, Gegê e Danielzinho; William Pottker, Thiaguinho e Douglas Baggio.

Novorizontino: Airton; Matheus Dantas, César Martins e Patrick; Rodrigo, Jean Irmer, Marlon Adriano, Matheus Frizzo e Mayk; Robson e Airton.

Desfalques

CRB

Sem desfalques confirmados.

Novorizontino

Sem desfalques confirmados.

Quando é?