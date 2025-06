CRB x Goiás: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (14), pela 12ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O CRB enfrenta o Goiás na tarde deste sábado (14), às 16h (de Brasília), no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 12ª rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo da RedeTV, na TV aberta, da ESPN, na TV fechada, do Disney+ e do Desimpedidos, no streaming (veja a programação completa aqui).

⁠Em casa, o CRB busca a recuperação no campeonato, após perder o jogo passado. Com a derrota, o time caiu para o sétimo lugar, com 18 pontos, mas sabe que pode entrar no G-4 se vencer, além de depender de outros resultados.

O Goiás, por sua vez, é o líder do campeonato, com 26 pontos. O Esmeraldino busca um novo triunfo para continuar com "gordura" sobre os demais adversários.

Prováveis escalações

CRB: Matheus Albino; Weverton, Henri Santos, Segovia, Matheus Ribeiro, Thiaguinho; Baggio, Gegê, Meritão, Danielzinho; Mikael.

Goiás: Tadeu; Lepo, Anthony, Luiz Felipe, Lucas Lovat; Marcão Silva, Pedrinho, Vitinho, Juninho, Wellington; Anselmo Ramon.

Desfalques

CRB

Sem desfalques confirmados.

Goiás

Sem desfalques confirmados.

Quando é?